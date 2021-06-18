Павильоны «Здоровая Москва» переходят под работу только для вакцинации

Москва, 18 июня. Исключительно к работе по вакцинации от коронавируса переходят павильоны «Здоровая Москва», рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проведение диспансеризации в павильонах временно приостановили на фоне эпидемиологической обстановки с COVID-19. Медработники усилят выездные службы поликлиник для обслуживания горожан на дому. Они же помогут увеличить пропускную способность бригад для вакцинации.

Прививки будут делать в порядке живой очереди. В течение дня вакцинацию смогут пройти все желающие. Заммэра призвала не откладывать прививку от коронавируса, так как она является единственным способом борьбы с пандемией. Число коек для больных с COVID-19 в Москве увеличили ранее до 14 тыс.