Вагоны с углем сошли с железнодорожных путей в Москве

Москва, 18 июня. Состав с вагонами, наполненными углем, сошел с рельс в столице на станции МЖД Бекасово-Сортировочное. Один из них перевернулся.

Источник ТАСС в экстренных службах пояснил, что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Информация о сбое графика движения поездов уточняется.

Железнодорожная станция Бекасово-Сортировочное является одной из самых крупных в Европе. Она также выполняет функции сортировки составов в России.

Недавно в Приморье неизвестные полностью разукрасили четыре вагона электрички. Уличные художники устроили акцию в ночное время суток, поэтому задержать их не удалось.