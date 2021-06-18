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Вагоны с углем сошли с железнодорожных путей в Москве

Происшествия
Вагоны с углем сошли с железнодорожных путей в Москве
flickr.com  /  Joshua Schnable

Москва, 18 июня. Состав с вагонами, наполненными углем, сошел с рельс в столице на станции МЖД Бекасово-Сортировочное. Один из них перевернулся.

Источник ТАСС в экстренных службах пояснил, что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Информация о сбое графика движения поездов уточняется.

Железнодорожная станция Бекасово-Сортировочное является одной из самых крупных в Европе. Она также выполняет функции сортировки составов в России.

Недавно в Приморье неизвестные полностью разукрасили четыре вагона электрички. Уличные художники устроили акцию в ночное время суток, поэтому задержать их не удалось.

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москва уголь вагоны
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