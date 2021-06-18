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Вильфанд предупредил москвичей о повышении температуры до 34 градусов
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Вильфанд предупредил москвичей о повышении температуры до 34 градусов

Общество
Вильфанд предупредил москвичей о повышении температуры до 34 градусов
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Москва, 18 июня. Температура воздуха в Москве повысится до 34 градусов к середине следующей недели. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сильная жара, по словам метеоролога, придет в Москву в субботу, 19 июня. Продержится она до четверга, 24 июня.

«Будет волна тепла, когда температура выше нормы на 6–7 градусов. Это очень много, летом изменчивость температуры небольшая. Будет мощная жара», — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

По ночам от жары отдохнуть не получится. В ночь на вторник, 22 июня, температура может подняться до отметки в 20 градусов. В ночь на среду — до 24 градусов.

Вильфанд ранее рассказал, каким будет лето в России. Температура воздуха, по его словам, ожидается около или выше установленной нормы.

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