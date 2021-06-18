Крупный пожар на московском заводе по переработке лома потушен

Москва, 18 июня. Пожар на заводе по переработке лома на юго-востоке Москвы удалось потушить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание на металлобазе по улице 2-я Вольская началось 17 июня в 22:27. В ликвидации пожара принимали участие 71 человек и 23 единицы техники. Мобильная лаборатория главка МЧС, которая работала на месте происшествия, не зафиксировала превышения вредных веществ в атмосфере.

Общая площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метров. Пламя охватило холодильные установки. На месте происшествия работают спецслужбы с соблюдением техники безопасности. Информации о пострадавших не поступало.