Спасатели локализовали пожар на московском заводе по переработке лома

Москва, 18 июня. Крупный пожар на территории завода по переработке лома удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание вторсырья по улице 2-я Вольская ликвидируют 71 человек и 23 единицы техники. Общая площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет.

«Пожар локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре на металлобазе на юго-востоке города поступило на пульт столичного ГУ МЧС 17 июня в 22:27. Огонь охватил холодильные установки. Все подразделения работают на месте происшествия с соблюдением техники безопасности.