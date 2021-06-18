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Спасатели локализовали пожар на московском заводе по переработке лома

  /   Обновлено: 18 июня 2021 00:36
Происшествия
Спасатели локализовали пожар на московском заводе по переработке лома
Невские Новости

Москва, 18 июня. Крупный пожар на территории завода по переработке лома удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание вторсырья по улице 2-я Вольская ликвидируют 71 человек и 23 единицы техники. Общая площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет.

«Пожар локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре на металлобазе на юго-востоке города поступило на пульт столичного ГУ МЧС 17 июня в 22:27. Огонь охватил холодильные установки. Все подразделения работают на месте происшествия с соблюдением техники безопасности.

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пожар мчс завод
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