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Холодильные установки загорелись на заводе по переработке лома в Москве

  /   Обновлено: 17 июня 2021 23:50
Происшествия
Холодильные установки загорелись на заводе по переработке лома в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Москва, 17 июня. Пожар начался на заводе по переработке лома на юго-востоке Москвы. Огонь охватил холодильные установки, сообщили в МЧС России.

Площадь пожара на заводе по переработке лома приближается к 1000 квадратных метров. На месте происшествия работают спецслужбы города. Информация о погибших или пострадавших не поступала. К тушению огня привлекли 71 человека и 23 единицы техники.

"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Подразделения работают на месте с соблюдением техники безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Еще один крупный пожар произошел на юге Москвы 17 июня. Пламя охватило несколько гаражей на Варшавском шоссе. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание на площади около 100 квадратных метров.

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пожар мчс холодильные установки
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