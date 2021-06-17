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Суд Москвы вынес приговор американцу за посредничество во взятке

  /   Обновлено: 17 июня 2021 17:45
Происшествия
Суд Москвы вынес приговор американцу за посредничество во взятке
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 17 июня. Останкинский суд приговорил к четырем годам колонии гражданина США, который выступил в качестве посредника при передаче взятки бывшей помощнице некоего вице-премьера России.

Суд признал американца виновным в коррупционном посредничестве и назначил наказание в виде четырех лет колонии строгого режима со штрафом в казну государства более 14 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе инстанции.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Следствие считает, что осужденный «помог» бывшей помощнице зампреда Правительства России Анастасии Алексеевой получить крупную взятку, за счет которой она слетала в дорогостоящий отпуск. Имя высокопоставленного политика, на которого работала Алексеева, не называется.

Крупное коррупционное преступление раскрыли в Якутске. Бывшего гендиректора местного аэропорта приговорили к 13 годам заключения за взятку.

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