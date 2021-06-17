Власти Москвы не подтвердили сведения о введении нового локдауна из-за COVID-19

Москва, 17 июня. Информация о введении нового локдауна из-за коронавируса в Москве не соответствует действительности, сообщил глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк.

Сведения о планах правительства Москвы ввести ограничения для непривитых от COVID-19 горожан ранее появились в Forbes. О каких именно мерах идет речь, издание не уточнило.

«Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», — заявил Немерюк эфире радиостанции «Говорит Москва».

Власти столицы ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Данную меру поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это поможет предотвратить распространение инфекции.