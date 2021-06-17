Суд продлил меру пресечения московскому мундепутату Люсе Штейн

Москва, 17 июня. Запрет на совершение определенных действий продлен в отношении столичного муниципального депутата Люси Штейн. Решение принял Басманный суд.

Политический деятель ранее находилась под домашним арестом, но меру пресечения удалось смягчить. Мундепутат является фигурантом по «санитарному делу».

По версии следствия, Люся Штейн может быть причастна к проведению незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Мероприятие к тому же проводилось во время пандемии коронавируса, когда действовал ряд санитарных ограничений.