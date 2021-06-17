Столичные власти рассказали о функционировании центра «Мосволонтер»

Москва, 17 июня. Более 125 тыс. человек записались в центр «Мосволонтер», заявила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

Они принимают участие в различных конкурсах, организовывают значимые городские события, благотворительные и патриотические акции. Вызовы, с которыми столкнулась Москва из-за пандемии, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества.

«Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель — поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота. Сегодня число горожан, присоединившихся к «Мосволонтеру», превышает 125 тыс. Причем основная их часть — люди до 30 лет», — рассказала Сергунина.

Волонтерство активно развивается не только в Москве, но и в других регионах России. Среди них и Брянск. Местная многодетная семья получила в дар козочек от представителей общественного движения «Добромир». Добровольцы часто оказывают помощь этим горожанам.