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Столичные власти рассказали о функционировании центра «Мосволонтер»

  /   Обновлено: 17 июня 2021 16:02
Общество
Столичные власти рассказали о функционировании центра «Мосволонтер»
mosvolonter.ru  /  ГБУ города Москвы «МОСВОЛОНТЁР»

Москва, 17 июня. Более 125 тыс. человек записались в центр «Мосволонтер», заявила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

Они принимают участие в различных конкурсах, организовывают значимые городские события, благотворительные и патриотические акции. Вызовы, с которыми столкнулась Москва из-за пандемии, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества.

«Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель — поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота. Сегодня число горожан, присоединившихся к «Мосволонтеру», превышает 125 тыс. Причем основная их часть — люди до 30 лет», — рассказала Сергунина.

Волонтерство активно развивается не только в Москве, но и в других регионах России. Среди них и Брянск. Местная многодетная семья получила в дар козочек от представителей общественного движения «Добромир». Добровольцы часто оказывают помощь этим горожанам.

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москва сергунина мосволонтер хорошие новости россии
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