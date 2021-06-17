Крупный пожар охватил шесть гаражей на юге Москвы

Москва, 17 июня. Столичные пожарные тушат сразу несколько гаражей, загоревшихся на Варшавском шоссе. Существует угроза распространения огня на соседние постройки.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 12:16, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание шести одноэтажных гаражей общей площадью около 100 квадратных метров.

По данным источника ФАН в экстренных службах, опасность ситуации заключается в том, что в некоторых из гаражей находится газовое оборудование.

Информация о происшествии уточняется. Пока нет данных о наличии пострадавших и причинах возгорания.

Накануне в Москве усилили контроль за пожарной безопасностью на природных территориях, передает РИАМО.