Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 13:50
13:49
Видео
Посол России вернется в США до конца июня. События дня
13:49
Экономика
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
13:48
Происшествия
Количество ДТП с электросамокатами выросло в три раза
13:47
Общество
Премьерный показ «Дюны» пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале
13:47
Общество
Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи
13:41
Происшествия
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
13:40
Общество
Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»
13:39
Политика
Песков: Путин владеет верной информацией о работе ФБК
13:36
Общество
В фонде имени Миклухо-Маклая объяснили, почему фильм о знаменитом этнографе не нужен
13:34
Политика
Попавший в ДТП Королев написал заявление об уходе с поста сенатора
Все новости

Крупный пожар охватил шесть гаражей на юге Москвы

  /   Обновлено: 17 июня 2021 13:34
Происшествия
Крупный пожар охватил шесть гаражей на юге Москвы
youtube.com  /  Pr Scr

Москва, 17 июня. Столичные пожарные тушат сразу несколько гаражей, загоревшихся на Варшавском шоссе. Существует угроза распространения огня на соседние постройки.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 12:16, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание шести одноэтажных гаражей общей площадью около 100 квадратных метров.

По данным источника ФАН в экстренных службах, опасность ситуации заключается в том, что в некоторых из гаражей находится газовое оборудование.

Информация о происшествии уточняется. Пока нет данных о наличии пострадавших и причинах возгорания.

Накануне в Москве усилили контроль за пожарной безопасностью на природных территориях, передает РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Крупный пожар охватил шесть гаражей на юге Москвы
пожар москва мчс гаражи
Комментировать
Эксклюзив
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 193333 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 109349 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 92822 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68012 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66881 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru