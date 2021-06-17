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Московским агрегаторам такси запретят подключать водителей с иностранными правами

  /   Обновлено: 17 июня 2021 13:02
Общество
Московским агрегаторам такси запретят подключать водителей с иностранными правами
pixabay.com

Москва, 17 июня. Водителям такси с иностранными правами отключат доступ к агрегаторам в столице, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Столичные агрегаторы уже получили оповещение об этом требовании от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Новое правило коснется водителей с опытом вождения менее трех лет.

Более 1,7 тыс. нарушений со стороны таких сотрудников такси зафиксировали в столице в течение года.

Заниматься пассажирскими перевозками могут только водители с достаточным опытом вождения при наличии российских или киргизских прав на управление автомобилем, уточнили в МАДИ.

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москва такси агрегаторы
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