Московским агрегаторам такси запретят подключать водителей с иностранными правами

Москва, 17 июня. Водителям такси с иностранными правами отключат доступ к агрегаторам в столице, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Столичные агрегаторы уже получили оповещение об этом требовании от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Новое правило коснется водителей с опытом вождения менее трех лет.

Более 1,7 тыс. нарушений со стороны таких сотрудников такси зафиксировали в столице в течение года.

Заниматься пассажирскими перевозками могут только водители с достаточным опытом вождения при наличии российских или киргизских прав на управление автомобилем, уточнили в МАДИ.