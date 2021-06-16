Басманный суд продлил срок домашнего ареста фигурантам «санитарного дела»

Москва, 16 июня. Соратников осужденного блогера Алексея Навального оставили под домашним арестом. Соответствующее решение принял Басманный райсуд столицы.

До 28 июля под арестом останутся участница группы Pussi Riot Мария Алехина и глава московского штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны) Олег Степанов. Пресс-секретарю основателя ФБК Кире Ярмыш продлили меру пресечения до 30 июля, а муниципальному депутату Дмитрию Барановскому до 31 июля.

Алехина, Степанов, Ярмыш, Барановский и другие участники и организаторы незаконных акций в России проходят по так называемому «санитарному делу». Правоохранительные органы обвиняют их в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в период борьбы с пандемией коронавируса.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.