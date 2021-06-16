Водителя автобуса арестовали за смертельное ДТП с девочкой в Химках

Москва, 16 июня. Правоохранители арестовали мужчину, который насмерть переехал девочку на самокате. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Водитель пассажирского автобуса сбил девочку на пешеходном переезде на улице 9 Мая. Предполагаемый виновник случившегося при повороте на перекрестке не заметил ребенка, так как он находился в слепой зоне. Школьница получила травмы и скончалась на месте ЧП.

Гражданин, управлявший автобусом, в момент ДТП был трезвым, заявил источник ФАН в правоохранительных органах. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура. По факту происшествия организована проверка.