Ракова озвучила число попадающих под обязательную вакцинацию от COVID-19 москвичей

Москва, 16 июня. Московское управление Роспотребнадзора постановило обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников. Эта мера затронет значительное количество москвичей.

Новое постановление московского управления Роспотребнадзора предусматривает вакцинацию около двух миллионов жителей города. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Проверка обязательной вакцинации будет проводиться через централизованные системы учета вакцинированных, бумажный сертификат не требуется», — уточнила она.

Вакцинация от коронавирусной инфекции является эффективным способом формирования иммунитета к заболеванию. В России она проводится с применением препаратов, разработанных российскими учеными. Кроме того, граждане могут получить дозу вакцины бесплатно. Как сообщалось ранее, прививку от коронавируса уже сделали более 1,8 миллиона москвичей.