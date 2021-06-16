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Подмосковье вышло в лидеры среди российских регионов по экспорту мяса

Экономика
Подмосковье вышло в лидеры среди российских регионов по экспорту мяса
pixabay.com

Москва, 16 июня. Московская область стала лидером в рейтинге Российской Федерации по экспорту мясной продукции.

В общем мяса и субпродуктов в Подмосковье было продано на 46,5 миллиона долларов. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе минсельхозпрода Московской области.

«Регион вышел в лидеры в стране по экспорту мяса и субпродуктов по результатам первого квартала этого года», — пишут «Вести Подмосковья».

Экспорт мяса увеличился в натуральном выражении, составив 19,24 тысячи тонн. Относительно того же периода прошлого года показатель повысился почти в два раза.

Немногим ранее в регионе была пресечена незаконная работа цехов по производству сливочного масла. Мошенники реализовывали поддельный товар под видом известных марок.

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подмосковье мясо экспорт
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