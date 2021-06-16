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Задержанная участница Pussy Riot пыталась сорвать мероприятие Евро-2020

  /   Обновлено: 16 июня 2021 16:14
Происшествия
Задержанная участница Pussy Riot пыталась сорвать мероприятие Евро-2020
wikipedia.org  /  Игорь Мухин / CC BY-SA 3.0

Москва, 16 июня. Правоохранители считают, что задержанная в Москве участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина пыталась сорвать одно из мероприятий Евро-2020, сообщил ее адвокат.

Девушку задержали возле дома и доставили в отделение полиции. Это уже третье задержание Никульшиной за недавнее время.

В начале мая ее арестовали на пять суток за неповиновение представителю власти, а на прошлой неделе ее остановили в районе Лубянской площади во время общения с журналистами. Девушку доставили в участок, где на нее составили протокол о курении в общественном месте.

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pussy riot евро-2020 никульшина
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