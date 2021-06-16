Московские спасатели сняли с дерева ворону, которая запуталась в ветках

Москва, 16 июня. Столичная спасательная бригада спасла в Москве ворону, которая запуталась в ветках, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

В сообщении говорится, что во дворе девятого дома по 1-му Смоленскому переулку птица запуталась в ветках дерева. Сотрудники службы спасения, которые прибыли на место происшествия, разложили специальную трехколенную лестницу.

Поднявшись на дерево, они освободили птицу и спустили ее вниз. После спасения ворону передали в руки орнитологов, которые осмотрят ее и окажут необходимую помощь. Жильцы дома рассказали, что ворона пробыла на дереве более суток, передает РИА Новости.

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