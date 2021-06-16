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Московские спасатели сняли с дерева ворону, которая запуталась в ветках

  /   Обновлено: 16 июня 2021 16:00
Общество
Московские спасатели сняли с дерева ворону, которая запуталась в ветках
wikipedia.org  /  jans canon / CC BY 2.0

Москва, 16 июня. Столичная спасательная бригада спасла в Москве ворону, которая запуталась в ветках, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

В сообщении говорится, что во дворе девятого дома по 1-му Смоленскому переулку птица запуталась в ветках дерева. Сотрудники службы спасения, которые прибыли на место происшествия, разложили специальную трехколенную лестницу.

Поднявшись на дерево, они освободили птицу и спустили ее вниз. После спасения ворону передали в руки орнитологов, которые осмотрят ее и окажут необходимую помощь. Жильцы дома рассказали, что ворона пробыла на дереве более суток, передает РИА Новости.

Пожарные на Ямале ранее спасли испуганного кота, который сутки просидел на высоком столбе. Животное залезло столб, когда спасалось от своры собак.

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