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Правоохранители проверят школу, где училась погибшая под автобусом девочка в Химках

Происшествия
Правоохранители проверят школу, где училась погибшая под автобусом девочка в Химках
pixabay.com

Москва, 16 июня. Полиция проверит школу, в которой училась девочка, погибшая в ДТП с автобусом на улице 9 Мая. 

В учебном заведении в Химках часто проводились лекции по безопасности дорожного движения, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Однако, по предварительным данным, погибшая в ДТП девочка выехала на проезжую часть, не посмотрев по сторонам.

Согласно ПДД, люди на самокатах имеют право выезжать на полосу движения, если их транспорт не оборудован двигателем. Однако при этом они обязаны спешиться, заключил источник.

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