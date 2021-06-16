Наехавший на школьницу в Химках водитель автобуса был трезвым

Москва, 16 июня. Водитель пассажирского автобуса, допустивший наезд на несовершеннолетнюю девочку на самокате, в момент ДТП был трезвым, заявил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в подмосковном городе Химки, на пешеходном переезде улицы 9 Мая. Предполагаемый виновник случившегося при повороте на перекрестке не заметил ребенка, так как он находилась в слепой зоне, и сбил его, заявил источник ФАН. На данный момент обстоятельства смертельного инцидента выясняют правоохранители.

Мужчина разбил голову в результате падения с электросамоката в Химках, сообщало РИАМО. Очевидцы вызвали скорую помощь для пострадавшего.