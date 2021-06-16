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Американский эксперт отреагировал на интервью Путина журналисту NBC

Политика
Американский эксперт отреагировал на интервью Путина журналисту NBC
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 16 июня. Интервью Владимира Путина телеканалу NBC взбудоражило американскую общественность. Президент России дал понять, что не рассчитывает на полную перезагрузку отношений с США.

Такое мнение высказал профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни. Спикер подчеркнул, что в Москве понимают прочную связь политики США в отношении России с внутриполитической повесткой Вашингтона, сообщает Лента.ру.

«Однако Путин также понимает, что, несмотря на жесткую риторику Соединенных Штатов, провести саммит предложил именно Байден», — добавил Кафруни.

По его словам, российский лидер осознает, что США все-таки стремятся к большей «стабильности и предсказуемости» в своих отношениях с Москвой, а фокус внимания Белого дома смещается на Китай. Напомним, что беседа Владимира Путина с журналистом телеканала NBC News стало первым интервью президента России американскому ТВ за три года.

В рамках беседы российский лидер ответил на вопросы о самолете Ryanair и инциденте с ним над небом Белоруссии, об условиях содержания Алексея Навального в СИЗО и «оппозиции» в целом, а также о той России, которая останется после его ухода с поста президента. Интервью состоялось в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Разговор российского президента с американским журналистом вызвал бурю восторгов в Китае. Там восхитились ответами Путина на попытки поссорить Москву и Пекин.

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путин россия сша переговоры байден интервью саммит международная политика
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