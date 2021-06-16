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Прививку от коронавируса сделали более 1,8 млн москвичей

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:06
Общество
Прививку от коронавируса сделали более 1,8 млн москвичей
pixabay.com

Москва, 16 июня. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли свыше 1,8 млн человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Сведения об этом опубликовали в личном блоге мэра российской столицы. Всего в регионе проживают примерно 20 млн человек. Первостепенно именно горожан требуется обезопасить от заражений. Защитой является вакцинация от коронавируса. Москвичи могут сделать прививку бесплатно.

Мэр Москвы ранее объяснил введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Прививку должны будут сделать представители сферы торговли и услуг.

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москва собянин вакцинация коронавирус
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