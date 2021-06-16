Подозреваемый в убийстве двух женщин в Новой Москве был влюблен в одну из них

Москва, 16 июня. Уроженец Узбекистана, задержанный по подозрению в убийстве двух женщин в Новой Москве, испытывал чувства к одной из них, но был отвергнут.

Изрезанные тела 55-летней женщины и ее дочери нашли в сгоревшей квартире. По информации источника Федерального агентства новостей, 27-летний Наврузжон Ж. был влюблен в мать. Поначалу москвичка спокойно относилась к его знакам внимания, но не отвечала.

Спустя некоторое время настойчивый мигрант начал ее раздражать — женщина в резкой форме попросила его прекратить ухаживания. После этого Наврузжон ворвался в квартиру возлюбленной и нанес смертельные ранения ей, ее дочери и собаке, которая лаяла и пыталась спасти хозяек.