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ФАН выяснил подробности расправы над двумя женщинами в Новой Москве

  /   Обновлено: 16 июня 2021 13:07
Происшествия
ФАН выяснил подробности расправы над двумя женщинами в Новой Москве
shutterstock.com  /  diy13

Москва, 16 июня. Двух мертвых женщин нашли в квартире на улице Дзержинского в поселке Кокошкино. Обгоревшие тела нашли после пожара. Выяснилось, что москвичек могли убить.

На место выезжали стражи порядка. В этот момент в квартире находились пожарные, тушившие возгорание. Тела были обнаружены в чулане. Личности погибших в настоящее время установлены. Ими оказались уроженки Москвы 1966 и 1998 года рождения. Трупы направлены в морг, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

На телах при обследовании были обнаружены множественные колото-резаные ранения в области туловища, а также обширные термические повреждения кожи и мягких тканей.

В настоящее время задержан подозреваемый в преступлении — уроженец Узбекистана 1994 года рождения. Мужчина работает в московском метро. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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москва убийство полиция
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