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Мэр Москвы прокомментировал решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в городе

  /   Обновлено: 16 июня 2021 12:46
Общество
Мэр Москвы прокомментировал решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в городе
Агентство городских новостей Москва  /  Никеричев Андрей

Москва, 16 июня. Власти российской столицы обязаны сделать все, чтобы провести массовую вакцинацию населения в самые короткие сроки, отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы об обеспечении вакцинации 60% работников различных сфер. По его словам, при работе в организациях, подразумевающих взаимодействие с другими людьми, вакцинация перестает быть только личным делом.

«Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», — объяснил он.

Как сообщалось ранее, решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от COVID-19 было принято и властями Московской области. Постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вакцинация является эффективным способом формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России эта процедура проводится бесплатно с использованием отечественных препаратов.

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Сергей Собянин вакцинация коронавирус
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