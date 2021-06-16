Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 13:29
13:27
Происшествия
ФСБ задержала членов этнической группировки в ЕАО
13:25
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Бена Аффлека закрутила роман с директором Tinder
13:20
Общество
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
13:17
Экономика
Российская нефтянка вышла победителем из мирового энергетического кризиса
13:17
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, почему Пугачева и Киркоров доверили ей объявить об их разводе
13:17
Происшествия
ФАН выяснил причину вынужденной посадки самолета рейса Тюмень — Петербург
13:17
Шоу-бизнес
Прилепин сравнил карьеру Бузовой во МХАТе с успехами Саши Грей в кино
13:17
Происшествия
Обвиняемую в изнасиловании школьницы на Алтае отпустили из СИЗО
13:16
Политика
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
13:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Новой Москве был влюблен в одну из них
Все новости

Власти Подмосковья вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 ряда категорий жителей

  /   Обновлено: 16 июня 2021 12:38
Общество
Власти Подмосковья вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 ряда категорий жителей
pixabay.com  /  AhmadArdity

Москва, 16 июня. Московская область объявила проведение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регион объявил об обязательной прививке вслед за российской столицей.

Главный санитарный врач по Москве ранее принял постановление, что вакцинацию от коронавируса должны пройти 60% представителей отрасли торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, по которому будут определять механизм реализации постановления.

Кроме того, будет установлен порядок подтверждения у гражданина противопоказаний к вакцинации. При их наличии прививка не является обязательной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Подмосковья вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 ряда категорий жителей
подмосковье воробьев вакцинация коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 66430 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 61028 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60882 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 60532 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51280 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru