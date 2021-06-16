Власти Подмосковья вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 ряда категорий жителей

Москва, 16 июня. Московская область объявила проведение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.

Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регион объявил об обязательной прививке вслед за российской столицей.

Главный санитарный врач по Москве ранее принял постановление, что вакцинацию от коронавируса должны пройти 60% представителей отрасли торговли и услуг. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, по которому будут определять механизм реализации постановления.

Кроме того, будет установлен порядок подтверждения у гражданина противопоказаний к вакцинации. При их наличии прививка не является обязательной.