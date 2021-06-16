Главный санитарный врач Москвы поручил вакцинировать 60% работающих в сфере торговли

Москва, 16 июня. Вакцинацию от коронавирусной инфекции поручили провести для работающих в сфере услуг и торговли москвичей.

Прививку должны сделать не менее 60% представителей отрасли. Постановление об этом принял главный санитарный врач по Москве. Мэр города Сергей Собянин принял указ, который определяет порядок и механизм реализации постановления.

Информационная система для контроля за процессом достижения показателей вакцинации будет установлена до 1 июля. Департаменту здравоохранения города поручили определить, где еще нужны партии вакцины, холодильное оборудование и дополнительные медбригады. Также будет установлен порядок проверки и подтверждения наличия у человека противопоказаний к прививке.

Российские врачи выявили 13 397 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны за прошедшие сутки. Об этом сообщили ранее в оперативном штабе.