В Москве заработали еще три новых КТ-центра для диагностики коронавируса

Москва, 16 июня. Новые центры компьютерной томографии для диагностики коронавируса появились на базе еще трех московских поликлиник.

Теперь пациентов с COVID-19 принимают 30 таких КТ-центров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она также напомнила, что с помощью КТ-исследования врачи выявляют осложнения инфекции на ранних этапах. Благодаря этому можно максимально быстро назначить лечение.Помимо консультации терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования, такие, как анализ крови, ПЦР-тест и так далее.

Специалисты Роспотребнадзора ранее озвучили единственный способ победы над коронавирусом. По их словам, только массовая вакцинация поможет справиться с пандемией.