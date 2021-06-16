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Правоохранители возбудили дело из-за оскорбительного видео с иконой для TikTok

Происшествия
Правоохранители возбудили дело из-за оскорбительного видео с иконой для TikTok
Global Look Press  /  Wang Ying/Xinhua

Москва, 16 июня. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после съемок видеоролика для TikTok с использованием икон на юго-западе Москвы.

По данным следствия, трое молодых людей устроили инсталляцию у жилого дома на Нагорном бульваре. Юноши распивали спиртное, а девушка стояла на четвереньках рядом с иконами.

В какой-то момент к участникам съемок подошел мужчина и начал высказывать им свое недовольство в связи с увиденным. После словесной перепалки москвич ударил девушку по лицу. В поступке молодежи увидели публичное оскорбление религиозной святыни.

Незадолго до этого столичные правоохранители задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже антикварной иконы. Он заключен под стражу, сообщало РИАМО.

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