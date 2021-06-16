Ушедший из жизни футбольный тренер Александр Аверьянов 10 лет боролся с онкологией

Москва, 16 июня. Ушел из жизни известный футбольный тренер Александр Аверьянов. Ему было 72 года. Последние 10 лет он с переменным успехом боролся с онкологическим заболеванием.

Большую часть карьеры игрока Аверьянов провел в украинских клубах, но запомнился игрой в течение шести лет за московский «Локомотив». Тренерскую деятельность начал в командах из Узбекистана. А известность получил, выведя в высшую лигу российского чемпионата «Океан» из Находки (сам Аверьянов был родом из Владивостока).

Правда, из «Океана» он ушел со скандалом после того как команда в переходном турнире 1993 года проиграла 1:3 самарским «Крыльям Советов». В Находке местный криминалитет ему тогда «посоветовал» больше не появляться, пригрозив расправой.

Спустя полгода после инцидента Аверьянов возглавил как раз команду из Самары. Его лучшим тренерским достижением стало 7-е место в чемпионате и выход в полуфинал Кубка России в 1997 году с «Крыльями».

После ухода из Самары работал в России с такими клубами как «Шинник», «Уралан», «Алания», «Факел», «Газовик» (Оренбург), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Орел» и др.

В 2010 году, когда Аверьянов работал с питерским «Динамо», у него была обнаружена киста в печени, а более подробное обследование выявило наличие онкологического заболевания. С болезнью с переменным успехом он боролся в течение более чем 10 лет, принимая дорогостоящие препараты, выписанные в немецкой клинике. В 2016 году на сайте ФК «Крылья Советов» был объявлен сбор средств на срочную операцию, которая потребовалась в тот момент.

Несмотря на тяжелый недуг, Александр Аверьянов в последние годы не прекращал трудовую деятельность, работая в спортшколе «Юность Москвы» и возглавляя любительскую команду «Кунцево», выступающую в чемпионате столицы.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самаре при онкоцентре появится бесплатная гостиница. В ней смогут жить родители детей, проходящих длительное лечение в клинике.