Названа причина задержания участницы группы Pussy Riot Никульшиной

Москва, 16 июня. Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, задержанную на выходе из ее дома, доставили в отдел. По словам ее адвоката, ее задержание связано с неповиновением полиции.

Девушка уже третий раз попадается в поле зрения правоохранителей. Ранее сотрудники подошли к Никульшиной на Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района. Она была задержана из-за курения на улице.

В мае Никульшину задержали по подозрению в возможном проведении каких-либо акций. Она участвовала в съемках, где должна была идти репетиция парада Победы. Участницу Pussy Riot арестовали на пять суток.