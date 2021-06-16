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Названа причина задержания участницы группы Pussy Riot Никульшиной

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:24
Происшествия
Названа причина задержания участницы группы Pussy Riot Никульшиной
instagram.com  /  @protrezvey

Москва, 16 июня. Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, задержанную на выходе из ее дома, доставили в отдел. По словам ее адвоката, ее задержание связано с неповиновением полиции.

Девушка уже третий раз попадается в поле зрения правоохранителей. Ранее сотрудники подошли к Никульшиной на Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района. Она была задержана из-за курения на улице.

В мае Никульшину задержали по подозрению в возможном проведении каких-либо акций. Она участвовала в съемках, где должна была идти репетиция парада Победы. Участницу Pussy Riot арестовали на пять суток.

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полиция задержание никульшина
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