Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 11:57
11:55
Общество
Ростов станет центром прогрессивного бокса
11:55
Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали черных лесорубов в Зеленограде
11:55
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова раскрыла секреты красоты
11:55
Общество
Александр Осауленко оценил важность открытия турецкого авиасообщения для России
11:54
Наука
Американские ученые обнаружили у растений новый орган
11:54
Экономика
Госдума освободила некоторые бары и рестораны от НДС
11:54
Армия
Лукашенко призвал регионы Белоруссии быть готовыми к немедленной мобилизации
11:54
Общество
Двух зебр перевезли из Чехии в Московский зоопарк
11:53
Политика
Госдума приняла закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ
11:52
Общество
Глава Кабмина РФ утвердил новые требования к безопасности четырехполосных трасс
Все новости

Новую поликлинику в московском районе Строгино построят к 2022 году

Общество
Новую поликлинику в московском районе Строгино построят к 2022 году
 /  Алексей Оводов

Москва, 16 июня. Поликлиника в Строгино сможет принимать до 750 человек. Она представляет собой семиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Правительство Москвы построит новую поликлинику в районе Строгино. Она будет расположена на улице Твардовского, сообщается на сайте мэра российской столицы. По словам руководителя московского департамента строительства Рафика Загрутдинова, в настоящее время завершена разработка проектной документации.

Согласно проекту, поликлиника будет состоять из двух корпусов разной этажности. В одном из них будет организован травмпункт, в другом — поликлиника. Планируется размещение терапевтического отделения, отделения профильных специалистов, функциональной и лучевой диагностики, медицинской профилактики. Для удобства посетителей и персонала будет создан буфет и комнаты отдыха.

В России активно развивается и жилищное строительство. Так, его объем вырос на 78% в период с января по май в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новую поликлинику в московском районе Строгино построят к 2022 году
проект строительство здравоохранение поликлиника
Комментировать
Эксклюзив
Сотрудники Росгвардии задержали черных лесорубов в Зеленограде
Сотрудники Росгвардии задержали черных лесорубов в Зеленограде
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 62829 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60496 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 59384 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 54632 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 50823 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru