Новую поликлинику в московском районе Строгино построят к 2022 году

Москва, 16 июня. Поликлиника в Строгино сможет принимать до 750 человек. Она представляет собой семиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Правительство Москвы построит новую поликлинику в районе Строгино. Она будет расположена на улице Твардовского, сообщается на сайте мэра российской столицы. По словам руководителя московского департамента строительства Рафика Загрутдинова, в настоящее время завершена разработка проектной документации.

Согласно проекту, поликлиника будет состоять из двух корпусов разной этажности. В одном из них будет организован травмпункт, в другом — поликлиника. Планируется размещение терапевтического отделения, отделения профильных специалистов, функциональной и лучевой диагностики, медицинской профилактики. Для удобства посетителей и персонала будет создан буфет и комнаты отдыха.

В России активно развивается и жилищное строительство. Так, его объем вырос на 78% в период с января по май в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.