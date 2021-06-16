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Поезда нового поколения «Москва-2020» запустили в столичном метро

Общество
Поезда нового поколения «Москва-2020» запустили в столичном метро
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 16 июня. Парк поездов нового поколения «Москва-2020» расширился в столичном метрополитене. В подземке запустили еще 20 составов.

Сейчас в Московском метрополитене курсируют 65 поездов нового поколения. Из них 33 состава ездят на Кольцевой линии и 32 поезда курсируют по Калужско-Рижской линии.

Парк подвижного состава московского метро расширился на 3,7 тыс. вагонов за 11 лет. Более 65% приходится на поезда нового поколения. До конца 2023 года планируется запустить еще примерно 850 обновленных вагонов, сообщается на портале мэра Москвы.

Надземное метро могут открыть в 60 российских городах, сообщалось ранее. Такой метрополитен строить намного дешевле и быстрее подземного.

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метро поезд состав новое поколение
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