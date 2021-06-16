Скончался экс-начальник управления Генпрокуратуры РФ Владимир Лысейко

Москва, 16 июня. Умер бывший начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Он занимался уголовными делами ЮКОСа, Собчак, Гусинского.

По предварительным данным, Лысейко скончался 14 июня. Экс-начальник умер в коронавирусной больнице от осложнений. Прощание с ним состоится на Троекуровском кладбище 18 июня.

Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР. Он курировал дела против руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Также он занимался «делом Собчака», «делом Гусинского». Он ушел на пенсию в 2006 году.