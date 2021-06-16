Полиция вновь задержала участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Москва, 16 июня. В Москве на выходе из дома задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Пока причины ее задержания неизвестны.

Это уже третье по счету задержание для девушки. Ранее полиция подходила к Никульшиной на Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района. Выяснилось, что ее задержали из-за курения в общественном месте.

В мае Никульшину задержали по подозрению в возможном проведении каких-либо акций. Она участвовала в съемках, где должна была идти репетиция парада Победы. Участница Pussy Riot была арестована на пять суток.