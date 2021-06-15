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Школьница на электросамокате погибла под колесами автобуса в Химках

Происшествия
Школьница на электросамокате погибла под колесами автобуса в Химках
pixabay.com

Химки, 15 июня. Водитель пассажирского автобуса допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку на самокате в Химках, в результате чего она скончалась.

Такой информацией в беседе с ТАСС поделилась представитель прокуратуры Подмосковья Наталия Григорьева. Она уточнила, что все произошло в тот момент, когда ребенок переезжал дорогу на самокате в установленном для этого месте. В ходе проверки городская прокуратура установит причины дорожного инцидента, а также оценит исполнение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе предупреждение детского травматизма.

В пресс-службе главка МВД Московской области уточнили, что инцидент произошел на пешеходном переходе улицы 9 Мая около шести часов вечера. На место выезжал прокурор города Химки Денис Андреев.

Ранее ФАН писал о массовом нападении школьников на мужчину после сделанного в их адрес замечания в Екатеринбурге. Разъяренную толпу подростков удалось разогнать только после прибытия на место происшествия наряда полиции. Мужчина сделал замечание парню на электросамокате, который, проезжая мимо, задел его, что стало причиной потасовки.

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