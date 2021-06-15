СК задержал подозреваемого убийцу двух женщин в Новой Москве

Москва, 15 июня. Тела двух женщин обнаружили в одной из квартир в Новой Москве после пожара. Следователями установлено, что причиной смерти стал не огонь.

Во вторник, 15 июня, на пульт диспетчера пожарной службы поступило сообщение о возгорании на улице Дзержинского поселения Кокошкино Новой Москвы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что огнем охвачена квартира жилого дома. После ликвидации возгорания были найдены тела молодой девушки Елизаветы С. и ее матери Екатерины.

Следственная экспертиза выявила многочисленные колото-резаные раны на телах погибших женщин. Причиной их гибели был не пожар. По факту двойного убийства возбудили уголовное дело, правоохранители начали поиски предполагаемого убийцы.

В ходе расследования был задержан знакомый Елизаветы. По предварительным данным, он пришел в гости к двум женщинам, а затем завязалась ссора. Молодую хозяйку пыталась защитить такса, которую мужчина убил ножницами. После злоумышленник убил Елизавету, а затем ее мать, которая стала свидетелем расправы. Чтобы скрыть следы преступления, убийца совершил поджег и скрылся.

Подозреваемого доставят в отдел проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления, уточняет СК РФ.

Недавно рабочий забил пожилых супругов молотком в Набережных Челнах. Бездыханные тела погибших были обнаружены на территории собственного дома.