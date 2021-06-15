Улицы Москвы затопило после проливного дождя

Москва, 15 июня. Сильный ливень, прошедший в Москве 15 июня, привел к затоплению улиц в некоторых районах столицы. Очевидцы запечатлели происходящее на видео.

Ухудшившиеся погодные условия в Москве привели к образованию глубоких луж на городских дорогах. Среди затопленных районов оказались Мытищи, где на улице Мира появилось целое море из дождевой воды. Видео с места событий оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Автомобили с трудом пытаются преодолеть возникшее водное препятствие, однако некоторые в результате глохнут среди этих бескрайних просторов. При этом количество воды в лужах не позволяет даже разглядеть колеса проезжающих машин.

Похожая ситуация наблюдается и в Феодосии. Из-за ливневок, которые попросту не справляются с потоком воды, город снова затопило.