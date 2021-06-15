Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 20:45
20:43
Шоу-бизнес
Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
20:42
Весь мир
Бурунди отменяет антикоронавирусные ограничения и открывает границы
20:41
Спорт
Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy
20:41
Весь мир
Глава МИД Египта поддержал стремление Ливии провести выборы до конца года
20:39
Наука
Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19
20:38
Экономика
Большая часть автомобилей от Toyota подорожала в России
20:33
Общество
Выяснились подробности случая в Крыму, где пограничник пригрозил задержанием рыбакам
20:32
Общество
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
20:32
Экономика
Land Rover объявил о разработке модели на водородном топливе
20:31
Шоу-бизнес
Таркаров высказался об искренности скандала между Бузовой и Губерниевым
Все новости

Улицы Москвы затопило после проливного дождя

Общество
Улицы Москвы затопило после проливного дождя
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Сильный ливень, прошедший в Москве 15 июня, привел к затоплению улиц в некоторых районах столицы. Очевидцы запечатлели происходящее на видео.

Ухудшившиеся погодные условия в Москве привели к образованию глубоких луж на городских дорогах. Среди затопленных районов оказались Мытищи, где на улице Мира появилось целое море из дождевой воды. Видео с места событий оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Автомобили с трудом пытаются преодолеть возникшее водное препятствие, однако некоторые в результате глохнут среди этих бескрайних просторов. При этом количество воды в лужах не позволяет даже разглядеть колеса проезжающих машин.

Похожая ситуация наблюдается и в Феодосии. Из-за ливневок, которые попросту не справляются с потоком воды, город снова затопило.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Улицы Москвы затопило после проливного дождя
москва видео ливень
Комментировать
Эксклюзив
Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57028 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 47686 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47596 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 36231 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 30218 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Рейтинг@Mail.ru