Объявлена марка автомобиля, который будет разыгран среди привитых москвичей

Москва, 15 июня. Среди привившихся от коронавируса в Москве разыграют Renault Logan, об этом рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти первую процедуру вакцинации в период с 14 июня по 11 июля 2021 года, рассказал ТАСС. Платонов добавил, что для розыгрыша предоставлены пять автомобилей. Примерная цена каждого около 1 миллиона рублей.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что в столице России каждый день прививаются от коронавируса около 10 тыс. человек. С этим заявлением специалист выступил после церемонии вручения государственных премий в Кремле.