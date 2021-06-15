МЧС предупредило жителей Москвы о граде и грозе

Москва, 15 июня. Град, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве до конца суток. Срочное сообщение об этом распространили в ГУ МЧС.

Синоптики Росгидромета предупредили об ухудшении погодных условий в Москве в ближайший час. Грозы, сильный ливень и град сохранятся до конца дня 15 июня. Порывы ветра во время грозы могут достигать до 17 метров в секунду.

Петербуржцев в свою очередь предупредили об усилении ветра в среду 16 июня. Об этом рассказали в управлении МЧС РФ в регионе. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду в акватории Финского залива.