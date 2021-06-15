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Экс-охранника ФБК задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Общество
Экс-охранника ФБК задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
vk.com  /  Алексей Навальный

Москва, 15 июня. Полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, еще в мае. А позже стало известно, что он был охранником Алексея Навального и его соратников.

Ряд СМИ опубликовал фотографии, которые подтверждают, что задержанный — секьюрити основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда).

Охранник оказался причастен к мошенничеству в Сети. Он пообещал женщине помочь с работой в спецслужбах за 50 тысяч рублей, но в итоге не выполнил свои обязательства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что предполагаемый злоумышленник часто обманывал людей. Он продавал смартфоны по скидке, требуя предоплата. При этом деньги он забирал, а телефоны оставлял себе.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Специалисты проводят оперативные действия, чтобы установить все факты подобных преступлений со стороны мужчины, сообщает «ПолитЭксперт».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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мошенничество фбк охранник
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