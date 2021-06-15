Москвичей предупредили о приостановке движения транспорта по Тверской улице с 18 июня

Москва, 15 июня. Движение транспорта полностью перекроют на Тверской улице в Москве с 18 по 21 июня в связи со сменой дорожного полотна.

Дорожные работы начнутся в 23:00 18 июня и завершатся в 05:00 21 июня. Об этом сообщили на своем канале в Telegram представители комплекса городского хозяйства Москвы.

Асфальтовое покрытие будут менять на промежутке от Настасьинского переулка до Лесной улицы в оба направления. Примерно 49 тыс. квадратных метров дорожного покрытия заменят по бесшовной технологии. Аналогичный способ применялся в 2017 году и позволил не проводить дополнительных работ в течение четырех сезонов.

Движение по проспекту Энгельса ограничат в Санкт-Петербурге до 14 июля. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ГАТИ.