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Москвичей предупредили о приостановке движения транспорта по Тверской улице с 18 июня

Общество
Москвичей предупредили о приостановке движения транспорта по Тверской улице с 18 июня
ФБА «Экономика сегодня»  /  Настасья Шеркунова

Москва, 15 июня. Движение транспорта полностью перекроют на Тверской улице в Москве с 18 по 21 июня в связи со сменой дорожного полотна.

Дорожные работы начнутся в 23:00 18 июня и завершатся в 05:00 21 июня. Об этом сообщили на своем канале в Telegram представители комплекса городского хозяйства Москвы.

Асфальтовое покрытие будут менять на промежутке от Настасьинского переулка до Лесной улицы в оба направления. Примерно 49 тыс. квадратных метров дорожного покрытия заменят по бесшовной технологии. Аналогичный способ применялся в 2017 году и позволил не проводить дополнительных работ в течение четырех сезонов.

Движение по проспекту Энгельса ограничат в Санкт-Петербурге до 14 июля. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ГАТИ.

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Все новости / Общество / Москвичей предупредили о приостановке движения транспорта по Тверской улице с 18 июня
асфальт движение ремонт дорога
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