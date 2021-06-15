Синоптики пообещали москвичам наступление «великой суши»

Москва, 15 июня. Погода в Москве на следующей неделе выдастся сухой и жаркой. О таком прогнозе рассказали в центре погоды «Фобос».

Погодные условия в столице окажутся под влиянием антициклона, пришедшего с запада. В связи с этим как минимум до середины следующей недели в городе можно не ожидать дождей. При этом засушливые тенденции будут усиливаться за счет мощной волны тепла.

«В столицу придет великая сушь», — сообщили в центре погоды «Фобос».

В среду и четверг москвичей ждет относительно прохладная погода. В эти дни температура будет держаться около +24...+27 градусов. Однако к выходным прогнозируется потепление до +28...+31 градусов. Такая же жара будет наблюдаться и в начале новой недели.

Жителей Петербурга тем временем предупредили об усилении ветра, которое ожидается 16 июня. Сильные ветряные порывы будут особенно заметны в прибрежных районах Финского залива.