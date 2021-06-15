СК выясняет обстоятельства убийства двух женщин в Новой Москве

Москва, 15 июня. Мертвых женщин обнаружили в квартире после пожара на улице Дзержинского поселения Кокошкино Новой Москвы. Следователи считают, что их убили.

На теле погибших были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Личности пока не удалось установить . По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Пожар произошел в квартире. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. По предварительной версии, ЧП произошло в результате поджога. Другие детали устанавливаются.

Газовая автозаправочная станция загорелась на Гусинобродском шоссе в Новосибирске накануне. В результате ЧП были взрывы. Пострадали более 20 человек. Некоторых из них доставили в больницу.