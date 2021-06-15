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Дело о краже деталей валидаторов на МЖД передали в суд

Происшествия
Дело о краже деталей валидаторов на МЖД передали в суд
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 15 июня. Столичными транспортными полицейскими направлено в суд уголовное дело о кражах деталей валидаторов на МЖД.

В ходе расследования установлено, что 41-летний ранее не судимый житель Люберец на протяжении трех месяцев на остановочном пункте «Родники» похищал системные блоки валидаторов на Казанском направлении Московской железной дороги, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Он украл порядка восьми деталей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Ущерб превышает 1 млн рублей. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание за кражу. Его направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина прямо на глазах у продавца московского секс-шопа взял дорогостоящий вибратор и вышел из магазина, не заплатив, сообщал ФАН. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

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