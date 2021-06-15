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Более 30% депутатов Мосгордумы привились от коронавируса

Общество
Более 30% депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
вологда.рф  /  ВОЛОГДА.РФ

Москва, 15 июня. Председатель МГД Алексей Шапошников заявил, что треть депутатского корпуса столичного парламента вакцинировались от коронавируса.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в парламенте столицы предпринимаются все необходимы меры и мероприятия для того, чтобы защитить депутатов от коронавирусной инфекции, добавил Шапошников. Он отметил, что входы в Московский парламентский центр оборудованы тепловизорами, а также проводится регулярная обработка помещений.

Депутатами строго соблюдается масочный режим, помимо этого, они еженедельно проходят процедуру тестирования на коронавирус, совместно с сотрудниками аппарата. Шапошников отметил, что снижению темпов распространения инфекции способствует летний перерыв в работе Думы, который в этом году объявлен раньше обычного. Председатель Мосгордумы также уточнил, что 70% сотрудников аппарата Думы работают дистанционно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее информировать россиян о возможности и пользе вакцинации от коронавируса. Он отметил, что в России есть четыре препарата собственного производства.

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депутаты шапошников вакцинация коронавирус
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