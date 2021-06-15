Дерево рухнуло на 70-летнюю женщину в Москве

Москва, 15 июня. Дерево упало на пенсионерку, гулявшую с внуком возле жилого дома на улице Свободы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пожилая москвичка присела на лавочку и наблюдала, как ребенок играет на детской площадке. Внезапно на нее рухнуло огромное дерево, обломившись почти у самой земли.

Ствол проломил скамейку, женщина выжила. Врачи скорой помощи увезли ее в реанимацию с подозрением на перелом позвоночника и ключицы. Мальчика забрал домой родственник. Информации о состоянии пострадавшей пока не поступало.

Похожий инцидент произошел в центре Москвы. Дерево упало на припаркованные во дворе автомобили и погнуло забор. В момент ЧП людей поблизости не было.