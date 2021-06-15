Умер актер цыганского театра «Ромэн» Петр Деметр

Москва, 15 июня. Ведущий телепрограмм о цыганской культуре Петр Деметр скончался в возрасте 79 лет.

Причина смерти культурного деятеля не уточняется. Дата и место похорон будут известны чуть позже. Другие подробности случившегося пока также не приводятся, передает газета «Культура».

Вместе с супругой Петр Деметр создал дуэт, который получил широкую известность по всей стране. Вскоре после этого артист покинул театр и ушел на эстраду. Деметр вел программу «Песни цыган стран мира». Кроме того, актер много работал на радио.