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Жителям Подмосковья рассказали, когда в регионе могут открыть купальный сезон

  /   Обновлено: 15 июня 2021 16:53
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, когда в регионе могут открыть купальный сезон
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба МЧС России по Калининградской области

Москва, 15 июня. Купальный сезон в Подмосковье можно открывать, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Среднесуточная температура воздуха уже составляет около +20 градусов. При этом дожди практически прекратились, соответственно, температура воды вскоре будет составлять выше 18 градусов тепла.

«Впереди нас ждут еще более жаркие дни — до 30 градусов тепла», — заявил метеоролог в эфире «Радио 1».

Дело в том, что в среднюю полосу России идет обширный антициклон. Из-за него в регионе надолго установится жаркая и сухая погода, подчеркнул Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал о старте купального сезона в Москве. По его словам, температура воды в Москве-реке к середине недели составит более +20 градусов.

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погода подмосковье купальный сезон
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