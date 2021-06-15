Жителям Подмосковья рассказали, когда в регионе могут открыть купальный сезон

Москва, 15 июня. Купальный сезон в Подмосковье можно открывать, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Среднесуточная температура воздуха уже составляет около +20 градусов. При этом дожди практически прекратились, соответственно, температура воды вскоре будет составлять выше 18 градусов тепла.

«Впереди нас ждут еще более жаркие дни — до 30 градусов тепла», — заявил метеоролог в эфире «Радио 1».

Дело в том, что в среднюю полосу России идет обширный антициклон. Из-за него в регионе надолго установится жаркая и сухая погода, подчеркнул Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал о старте купального сезона в Москве. По его словам, температура воды в Москве-реке к середине недели составит более +20 градусов.