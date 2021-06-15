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Объявленная в розыск чиновница из Щелково ранее попадала в поле зрения приставов

Происшествия
Объявленная в розыск чиновница из Щелково ранее попадала в поле зрения приставов
portal.petrozavodsk-mo.ru

Москва, 15 июня. Начальница управления потребительского рынка администрации городского округа Щелково Екатерина Евстафьева , которую ищет полиция, имела долги.

В 2016 году в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. Евстафьева, по данным источника ФАН в правоохранительных органах, не производила уплату штрафа ГИБДД, тогда ей вменили долг в 1,5 тысячи рублей.

Чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, превышающем 1 млн рублей. В розыске также находятся две ее машины, на которых она могла уехать.

Евстафьевой грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф. Другие детали преступления устанавливаются.

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